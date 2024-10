Corruzione negli appalti, arresto Roberto Caligiore: "Dimissioni da sindaco una conseguenza inevitabile" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo i fatti di cronaca che hanno portato, tra gli altri, all'arresto del sindaco di Ceccano Roberto Caligiore, non sono mancate ovviamente le reazioni della politica locale.I consiglieri comunali Emanuela Piroli, Mariangela De Santis, Andrea Querqui, Emiliano Di Pofi, hanno sottolineato come Frosinonetoday.it - Corruzione negli appalti, arresto Roberto Caligiore: "Dimissioni da sindaco una conseguenza inevitabile" Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo i fatti di cronaca che hanno portato, tra gli altri, all'deldi Ceccano, non sono mancate ovviamente le reazioni della politica locale.I consiglieri comunali Emanuela Piroli, Mariangela De Santis, Andrea Querqui, Emiliano Di Pofi, hanno sottolineato come

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Chi è Roberto Caligiore - il sindaco carabiniere di Fdi a Ceccano arrestato per corruzione - Tra i 13 indagati per corruzione su appalti Pnrr e accoglienza ai rifugiati tra Frosinone e Napoli c'è anche il sindaco FdI di Ceccano, Roberto Caligiore, arrestato. Ecco il profilo da consigliere comunale e provinciale a sindaco, carabiniere e volontario della Croce Rossa.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Appalti pilotati finanziati dal Pnrr - arrestato il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore - L’aveva portata alla procura di Frosinone dichiarandosi a disposizione degli inquirenti qualora si fosse trattato di una cimice posizionata legalmente. Nel 2020, si è ripresentato alle elezioni e ha vinto al primo turno, aderendo poco dopo a Fratelli d’Italia. A luglio del 2023 il primo cittadino di Ceccano aveva denunciato pubblicamente di avere trovato sulla sua auto una microspia con la quale venivano intercettate le sue conversazioni. (Lettera43.it)

Corruzione negli appalti pubblici - arrestato il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore - Un vero e proprio terremoto quello che ha provocato e che provocher√† per molto tempo l'operazione¬†The good lobby‚Ä̬†nel comune di Ceccano in provincia di Frosinone. Tra gli arrestati di questa mattina c'√® anche il¬†sindaco del comune a ridosso della Capoluogo della Ciociaria, Roberto Caligiore, ex... (Frosinonetoday.it)