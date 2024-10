Donnaup.it - Correggere con amore è indice di maturità! Non dimenticatelo!

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Siamo portate a pensare chesia compito solo di insegnanti ed educatori, ma non è così. Sul lavoro, se ricopriamo qualche incarico di responsabilità o per un’esperienza più approfondita nel settore, automaticamente indichiamo linee guida a chi ci circonda. Tra amiche, i consigli e i rimbrotti sono spesso manifestazioni di un intento formativo: ci poniamo a guida di chi ci affida preoccupazioni e gioie. Ma è soprattutto in famiglia che questo dovere automatico si insinua nei nostri cuori: una vocazione pedagogica naturale ci spinge a indirizzare figli o nipoti sulle modalità comportamentali da assumere nel privato, in società e nella scuola. Siamo chiamate ad un’altissima missione: quella di plasmare giovani vite ad affrontare il mondo e se stesse in maniera seria, disciplinata e profonda.