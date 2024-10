Romadailynews.it - Controlli all’Infernetto: 2 arresti e 5 denunce

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Operazione dei carabinierie alla stazione Lido Centro: diversie sequestri Questa mattina i carabinieri hanno condotto un’ampia operazione di controllo in un comprensorio residenziale, a Roma, e presso la stazione Lido Centro di Ostia. Durante isono stati censiti i nuclei familiari residenti nell’area e arrestati due uomini: uno in seguito a un ordine di esecuzione per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi, l’altro per l’aggravamento di una misura cautelare. Cinque persone sono state denunciate: una per detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di un coltello a serramanico, un’altra per possesso di una patente di guida contraffatta, due per ricettazione e una per evasione da una misura cautelare. In totale, sono state identificate 127 persone, di cui 64 con precedenti, e controllati 69 veicoli.