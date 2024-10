Lanazione.it - Con le cuffie all'esame di teoria della patente: denunciate tre persone

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La Spezia, 24 ottobre 2024 – Ancora una volta hanno tentato di superare illecitamente l'per la: denunciati dalla polizia tre cittadini stranieri. La scorsa settimana la polizia, nell’ambito dei consueti controlli svolti dagli operatoristradale spezzina per prevenire il fenomeno delle cosiddette 'patenti facili', hanno sorpreso due candidati nell’atto di svolgere l’diavvalendosi di sistemi elettronici che ne permettono il collegamento con l’esterno per ricevere suggerimenti utili per il superamentoprova d’. Gli agenti, giunti negli ufficilocale Motorizzazione civile, su segnalazione del personale, sono intervenuti interrompendo la prova d’dei candidati, trovati in possesso disonore attive e di un telefono acceso, celato sotto la camicia, sistemato in modo da consentire la video ripresaprova d’