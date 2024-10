Chi è Angelica Schiatti, il fidanzato Calcultta e la denuncia all’ex Morgan (Di giovedì 24 ottobre 2024) Angelica Schiatti è una cantante italiana conosciuta per canzoni come Milano Mediterranee, Acqua ossigenata e De Niro. Nasce il 5 febbraio del 1989 a Monza e crescendo si appassiona alla musica e al canto. Nel 2012, all’età di 23 anni partecipa al concorso Area Sanremo arrivando in finale senza però riuscire ad accedere al palco del Festival. Si trasferisce poi a Milano per dedicarsi alla sua carriera artistica e nel 2013 fonda insieme a Stefano Verderi, l’ex chitarrista del gruppo Le Vibrazioni, la band Santa Margaret della quale diventa frontwoman. Con loro lavora al disco Il suono analogico cova la sua vendetta, vol.1 e nel repertorio del gruppo spiccano brani come Riderò, Sangue e vita e Vieni a gridare con me. Dopo aver partecipato al concerto del Primo Maggio di Roma insieme ai Santa Margaret a partire dal 2016 prosegue la propria carriera come solista. Metropolitanmagazine.it - Chi è Angelica Schiatti, il fidanzato Calcultta e la denuncia all’ex Morgan Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)è una cantante italiana conosciuta per canzoni come Milano Mediterranee, Acqua ossigenata e De Niro. Nasce il 5 febbraio del 1989 a Monza e crescendo si appassiona alla musica e al canto. Nel 2012, all’età di 23 anni partecipa al concorso Area Sanremo arrivando in finale senza però riuscire ad accedere al palco del Festival. Si trasferisce poi a Milano per dedicarsi alla sua carriera artistica e nel 2013 fonda insieme a Stefano Verderi, l’ex chitarrista del gruppo Le Vibrazioni, la band Santa Margaret della quale diventa frontwoman. Con loro lavora al disco Il suono analogico cova la sua vendetta, vol.1 e nel repertorio del gruppo spiccano brani come Riderò, Sangue e vita e Vieni a gridare con me. Dopo aver partecipato al concerto del Primo Maggio di Roma insieme ai Santa Margaret a partire dal 2016 prosegue la propria carriera come solista.

