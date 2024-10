Cervello ‘riacceso’ un’ora dopo la morte scienziati cinesi aprono nuova strada

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un team diin Cina è riuscito a ‘rianimare’ dei cervelli di maiale, deceduti anche da quasi, ripristinando l’attivitàche la circolazione era cessata. Il risultato è stato ottenuto nell’ambito di uno studio supervisionato dal medico Xiaoshun He della Sun Yat-Sen University e rappresenta un passo avanti nella comprensione di come ripristinare la funzione cerebraleche un paziente ha subito un arresto cardiaco improvviso. Il lavoro è stato pubblicato su ‘Embo Molecular Medicine’. La notizia dell’impresa scientifica è rimbalzata sui media internazionali e la ricerca, come riporta ‘Science Alert’, suggerisce che i medici in futuro potrebbero essere in grado di ampliare la breve finestra per una rianimazione di successo dei pazientiun arresto cardiaco.