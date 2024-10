Liberoquotidiano.it - Capello, lo sfondone sull'Inter in diretta. E Boban lo gela: 30 anni fa, mister!"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Zvonimire Fabio, oltre che ex rossoneri sono stati protagonisti di un siparietto divertente andato di scena mercoledì sera negli studi Sky di Rogoredo, dopo le partite di Champions di giornata. Nel programma condotto da Federica Masolin, in studio si è parlato del successo per 1-0 dell'di Simone Inzaghi contro lo Young Boys. Una partita che i nerazzurri hanno vinto nel finale con la zampata di Thuram, in pieno recupero. Negli studi, è partito poi un simpatico siparietto con al centro. L'allenatore ex Roma, sollecitato da Federica Masolin, ha preso la parola, lasciandosi andare a un lapsus che ha scatenato le risate in studio. "Vi dico la verità, per settanta minuti ha fatto meglio il San Gallo dell'”, le parole dilo ha corretto subito: "Lo Young Boys,, non il San Gallo".