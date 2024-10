Quotidiano.net - Cambio di destinazione d’uso

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel settore dell’edilizia, esistono una varietà di procedure e normative, tra cui ildi, che può avvenire con o senza l’esecuzione di opere edilizie. Questo processo può interessare una vasta gamma di situazioni, dall’adattamento di abitazioni private per un uso commerciale alla riqualificazione di spazi pubblici per nuove attività. Le destinazionisono divise in categorie, comunemente note come categorie urbanisticamente funzionali, che comprendono: immobili residenziali; strutture turistico-ricettive; strutture produttive e direzionali; edifici commerciali; strutture rurali. La modifica principale introdotta dal decreto Salva Casa consente ildisenza interventi strutturali, soprattutto nelle aree urbane.