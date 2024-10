Calciomercato Milan – Rios obiettivo molto caldo: ma spunta un ostacolo enorme (Di giovedì 24 ottobre 2024) Richard Rios è un obiettivo molto caldo per il Milan in vista delle prossime sessioni di Calciomercato: ma spunta un ostacolo enorme Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Rios obiettivo molto caldo: ma spunta un ostacolo enorme Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Richardè unper ilin vista delle prossime sessioni di: maun

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bologna-Milan si gioca? Il sindaco chiede il rinvio, ma c'è l'ipotesi campo neutro: cosa sappiamo - Bologna-Milan, partita di Serie A in programma sabato alle 18, è in bilico a causa del maltempo. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, sentiti questore e prefetto, ha ... (ilmessaggero.it)

Rinvio Bologna Milan, il Sindaco Lepore: “Dopo l’alluvione ci sono attivita’ di QUESTO tipo” - Rinvio Bologna Milan. La gara era prevista per le ore 18 di sabato 26 ottobre, ma il sindaco di comune accordo con prefetto e questore hanno propeso per il rinv ... (news-sports.it)

Caos Bologna-Milan, la posizione della Lega: primo annuncio ufficiale - Per problemi di viabilità il Comune di Bologna ha disposto il rinvio della partita tra la squadra di Vincenzo Italiano e il Milan, in programma sabato alle ore 18.00, allo stadio Dall’Ara. (calciomercato.it)

La partita di calcio Bologna-Milan prevista per sabato è stata rinviata a causa dei danni del maltempo della settimana scorsa - La partita tra Bologna e Milan, che si sarebbe dovuta giocare sabato 26 ottobre allo stadio Dall’Ara di Bologna, è stata rinviata per maltempo. La Protezione Civile ha diffuso in Emilia Romagna una nu ... (ilpost.it)

Bologna-Milan rinviata per maltempo: problemi di viabilità e ordine pubblico - Le perturbazioni meteorologiche che non hanno dato tregua al territorio (sarà allerta anche domani) causano lo slittamento della partita in programma al Dall'Ara sabato alle 18 ... (dazn.com)