Bucchioni: «Arnautovic, scenata tragicomica in Young Boys-Inter!»

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Enzoha commentato su Radio Sportiva l’errore di Markodal dischetto e il suo momento. La fiducia è quasi finita per l’austriaco. MOMENTO – Enzodescrive il momento di Markoed il suo errore: «Fatico a capire perché i tifosi si accaniscono contro i giocatori e li criticano, però ieri c’è stata unadi. Ha sbagliato il rigore ed un giocatore esperto come lui comunque sparisce dal campo. Gennaio non è vicino, mancano due mesi per il mercato, quindi è inutile ammazzare sportivamente un giocatore che può far comodo. Il ragionamento si deve fare a gennaio, piace molto David ma è complicato prima di giugno».