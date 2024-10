Blauer ritorna alle origini con un nuovo flagship store nel cuore di Torino (Di giovedì 24 ottobre 2024) Storia e innovazione si fondono nella nuova apertura di Blauer, che ha inaugurato co un party esclusivo un nuovo flagship store nel cuore di Torino, dopo i recenti opening di Roma e Verona, arrivando a conteggiare un totale di otto boutique monomarca di proprietà e altri otto in franchising in Italia, a cui si aggiungono due negozi in Repubblica Ceca e diversi corner in department store del calibro di Rinascente, Bloomingdale’s ed El Corte Ingles. Un vero e proprio ritorno alle origini per il brand che, proprio qui, ha mosso i primi passi, e dove è nato Enzo Fusco, fondatore di Fgf Industry, azienda veneta cui fanno capo i brand Blauer e Ten C. Gqitalia.it - Blauer ritorna alle origini con un nuovo flagship store nel cuore di Torino Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Storia e innovazione si fondono nella nuova apertura di, che ha inaugurato co un party esclusivo unneldi, dopo i recenti opening di Roma e Verona, arrivando a conteggiare un totale di otto boutique monomarca di proprietà e altri otto in franchising in Italia, a cui si aggiungono due negozi in Repubblica Ceca e diversi corner in departmentdel calibro di Rinascente, Bloomingdale’s ed El Corte Ingles. Un vero e proprio ritornoper il brand che, proprio qui, ha mosso i primi passi, e dove è nato Enzo Fusco, fondatore di Fgf Industry, azienda veneta cui fanno capo i brande Ten C.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vmoto: nuovo listino promozionale per l’Italia - Vmoto Italy annuncia il lancio del nuovo listino promozionale, valido per tutto il 2024. Tante le novità per l'EICMA 2024. (reportmotori.it)

Blauer apre un nuovo store a Torino - Roma, 22 ott. – Una nuova e importante avventura per il brand BLAUER che inaugura il suo nuovo store a Torino, in Via Andrea Doria, nel cuore del mondo fashion della città ! Torino rappresenta molto pi ... (askanews.it)

Blauer: collezioni urbane e contemporanee - Da uniformi della polizia a look per l'avventura urbana: un marchio di moda che rappresenta una vera passione per l'outdoor funzionale. (msn.com)