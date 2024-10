Basket, l’Olimpia Milano gioca solo dieci minuti e con l’Efes arriva la quarta sconfitta in Eurolega (Di giovedì 24 ottobre 2024) l’Olimpia Milano cade per la quarta volta in Eurolega. La seconda sconfitta consecutiva in casa arriva contro l’Efes, che espugna il Forum per 96-84 al termine di una partita in cui la squadra di Messina ha giocato solamente dieci minuti, quelli del terzo quarto. Dopo venti minuti orribili, Milano riesce a reagire e arriva anche fino al -4, ma poi non riesce a completare la rimonta, cedendo poi nel finale ai turchi. A Milano non basta un Nikola Mirotic da 29 punti, grande protagonista soprattutto nel secondo tempo. In doppia cifra chiudono anche Zach LeDay (16) ed Armoni Brooks (12), mentre Shavon Shields si ferma a 8 punti con 3/14 dal campo. Per l’Efes i protagonisti sono soprattutto Elijah Bryant (19 punti e 5 assist) e Darius Thompson (17 punti e 7 assist). L’inizio è tutto per l’Efes con Nwora e Bryant che propiziano il 10-2 dei primi tre minuti. Oasport.it - Basket, l’Olimpia Milano gioca solo dieci minuti e con l’Efes arriva la quarta sconfitta in Eurolega Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)cade per lavolta in. La secondaconsecutiva in casacontro, che espugna il Forum per 96-84 al termine di una partita in cui la squadra di Messina hato solamente, quelli del terzo quarto. Dopo ventiorribili,riesce a reagire eanche fino al -4, ma poi non riesce a completare la rimonta, cedendo poi nel finale ai turchi. Anon basta un Nikola Mirotic da 29 punti, grande protagonista soprattutto nel secondo tempo. In doppia cifra chiudono anche Zach LeDay (16) ed Armoni Brooks (12), mentre Shavon Shields si ferma a 8 punti con 3/14 dal campo. Peri protagonisti sono soprattutto Elijah Bryant (19 punti e 5 assist) e Darius Thompson (17 punti e 7 assist). L’inizio è tutto percon Nwora e Bryant che propiziano il 10-2 dei primi tre

