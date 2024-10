Oasport.it - Basket femminile, Campobasso fatica un tempo e poi domina ed espugna Yerevan

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Si è appena conclusa la sfida valevole per la terza giornata della prima fase dell’EuroCup Women e nel Mika Sport Complex di Yarevan, in Armenia, sono scese in campo le padrone di casa e le ragazze del. Per le ospiti la chance di conquistare il secondo successo del torneo, mentre le armene erano a caccia della prima vittoria. Ecco come è andata. Primo quarto che è molto equilibrato, con le due squadre che si alternano in testa, senza che nessuna riesca a superare il possesso di vantaggio, fino a 4’ dalla fine del quarto, quando il canestro di Naomi Mbandu regala il +4 alle padrone di casa. Nel finale di quarto, però, il canestro di Stefania Trimboli e la tripla di Sara Madera ribaltano la situazione e si va al primo stop con23-25. È un botta e risposta, anche da oltre l’arco, tra le due squadre anche a inizio secondo quarto, con l’equilibrio che non si spezza.