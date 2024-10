Atp Vienna 2024: programma e orari quarti di finale venerdì 25 ottobre (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il programma, gli orari e le partite di venerdì 25 ottobre del torneo Atp 500 di Vienna. Sul cemento indoor tutto pronto per la giornata dei quarti di finale che metterà in palio i quattro pass per le semifinali: si comincia alle ore 14:00 con Jack Draper che affronterà o Grigor Dimitrov o il ceco Machac, a seguire poi la partita più attesa con Lorenzo Musetti che affronta la testa di serie numero uno, il tedesco Alexander Zverev. Alle ore 18:00 poi sarà il momento di Matteo Berrettini e, in chiusura, l’ultimo quarto di finale previsto per le ore 20. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il, glie le partite di25del torneo Atp 500 di. Sul cemento indoor tutto pronto per la giornata deidiche metterà in palio i quattro pass per le semifinali: si comincia alle ore 14:00 con Jack Draper che affronterà o Grigor Dimitrov o il ceco Machac, a seguire poi la partita più attesa con Lorenzo Musetti che affronta la testa di serie numero uno, il tedesco Alexander Zverev. Alle ore 18:00 poi sarà il momento di Matteo Berrettini e, in chiusura, l’ultimo quarto diprevisto per le ore 20.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A che ora Cobolli-de Minaur oggi - ATP Vienna 2024 : programma - tv - streaming - 30 Flavio Cobolli vs Alex de Minaur- Diretta tv su Sky Sport Tennis In precedenza, sul Campo Centrale a partire dalle ore 13. . CALENDARIO COBOLLI-DE MINAUR, ATP 500 VIENNA Giovedì 24 ottobre Terzo match dalle ore 13. PROGRAMMA COBOLLI-DE MINAUR: COME VEDERLA IN TV E STREAMING Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati. (Oasport.it)

A che ora Darderi-Draper oggi - ATP Vienna 2024 : programma - tv - streaming - . Diretta Live testuale: OA Sport. LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-DRAPER DALLE 13. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Luciano Darderi-Jack Draper, ottavo di finale del torneo ATP 500 di Vienna. 30 L’azzurro, numero 42 del mondo, incrocerà il quotato britannico, numero 18 del ranking ATP. (Oasport.it)

A che ora Darderi-Draper - ATP Vienna 2024 : programma - tv - streaming - CALENDARIO DARDERI-DRAPER, ATP 500 VIENNA Giovedì 24 ottobre Ore 13. Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Luciano Darderi-Jack Draper, ottavo di finale del torneo ATP 500 di Vienna. (Oasport.it)