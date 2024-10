Atalanta | Scalvini di nuovo in campo dopo 5 mesi ipotesi anticipo del rientro

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Sembrano accorciarsi i tempi per ildi Giorgiola lesione al crociato anteriore sinistro del 2 giugno scorso contro la Fiorentina. Il difensore dell’è infatti tornato ad allenarsi da solo ina Zingonia9 giorni di lavoro senza palla. Il suo ritorno alle competizioni era inizialmente previsto per dicembre, ma a questo spunto spunta anche l’anticipazione. In ottica sfida di sabato col Verona è ancora out Toloi, che si allena income, Kossounou e Brescianini oltre a Scamacca ancora sotto terapie. Probabile un turnover miratola partita col Celtic in Champions di mercoledì per gestire al meglio anche il successivo turno di campionato martedì prossimo col Monza. Ruggeri, terzo di difesa da subentrato anche a Venezia, dovrebbe tornare a fare il laterale sinistro dall’inizio.