Aruba e MIX: attivato nuovo PoP nell'Hyper Cloud Data Center (IT4) a Roma (Di giovedì 24 ottobre 2024) Aruba – il principale provider italiano di servizi Cloud, Data Center, hosting, e-mail, registrazione domini e PEC – e MIX – il principale Internet exchange italiano – annunciano l'apertura di un nuovo Point of Presence (PoP) di MIX-Roma presso l'Hyper Cloud Data Center (IT4) di Aruba, recentemente inaugurato all'interno dell'area del Tecnopolo Tiburtino. Questo nuovo PoP dell'IX Edge MIX-Roma rappresenta un'importante espansione di MIX nella Capitale e la scelta di essere presenti anche nel campus tecnologico di Aruba a Roma ricalca, di fatto, la decisione del 2018 di avere un PoP di MIX-Milano presso il Global Cloud Data Center campus (IT3) di Ponte San Pietro (BG).

