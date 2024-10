Armati di coltelli e spranghe: Milan, 5 anni di squalifica (Di giovedì 24 ottobre 2024) I fatti risalgono a inizio ottobre. La Digos ha sequestrato il materiale all’interno dei pullman pieno di tifosi del Milan. Tutti i dettagli Armati di spranghe e di coltelli per la trasferta del Milan. È questo ciò che emerge dalla Questura di Firenze, la quale ha emesso un centinaio di Daspo per altrettanti tifosi rossoneri. Milan, daspo a un centinaio di tifosi (LaPresse) – calciomercato.itA Firenze come andare in guerra. Nel giorno della partita Fiorentina-Milan, andata in scena al ‘Franchi’ lo scorso 6 ottobre, la Digos ha trovato nei pullman pieno di tifosi Milanisti spranghe, coltelli e altro materiale estremamente pericoloso per l’incolumità, ma diciamo anche per la vita di altre persone. Materiale che gli ultrà del Milan avrebbe potuto utilizzare contro soggetti appartenenti al tifo viola organizzato. Il Questore di Firenze, Maurizio Auriemma, ha firmato cento Daspo. Calciomercato.it - Armati di coltelli e spranghe: Milan, 5 anni di squalifica Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) I fatti risalgono a inizio ottobre. La Digos ha sequestrato il materiale all’interno dei pullman pieno di tifosi del. Tutti i dettaglidie diper la trasferta del. È questo ciò che emerge dalla Questura di Firenze, la quale ha emesso un centinaio di Daspo per altrettanti tifosi rossoneri., daspo a un centinaio di tifosi (LaPresse) – calciomercato.itA Firenze come andare in guerra. Nel giorno della partita Fiorentina-, andata in scena al ‘Franchi’ lo scorso 6 ottobre, la Digos ha trovato nei pullman pieno di tifosiistie altro materiale estremamente pericoloso per l’incolumità, ma diciamo anche per la vita di altre persone. Materiale che gli ultrà delavrebbe potuto utilizzare contro soggetti appartenenti al tifo viola organizzato. Il Questore di Firenze, Maurizio Auriemma, ha firmato cento Daspo.

Fiorentina-Milan : tifosi rossoneri al Franchi armati di coltelli e spranghe. In arrivo 100 daspo - Sono in tutto un centinaio i provvedimenti disposti dal Questore di Firenze Maurizio Auriemma nei confronti di altrettanti tifosi del Milan, per i fatti avvenuti lo scorso 6 ottobre L'articolo Fiorentina-Milan: tifosi rossoneri al Franchi armati di coltelli e spranghe. . arrivo 100 daspo proviene da. (Firenzepost.it)

Milan : spranghe e coltelli nei pullman a Firenze - daspo per cento ultras - Sono 100 quelli che sono in arrivo firmati da Maurizio Auriemma, questore di Firenze, che “sta ultimando, in questi giorni, l’emissione di daspo nei confronti degli ultras ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica” durante le manifestazioni sportive. Per loro, quindi, “la durata del provvedimento partirà da un minimo di 5 anni”. (Sportface.it)

