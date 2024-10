Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 24 Ottobre (Di giovedì 24 ottobre 2024) Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Un Posto al Sole sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre Anticipazioni su Zon.it. Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 24 Ottobre Damiano attraversa un momento particolarmente difficile, nonostante il sostegno della sua famiglia. Zon.it - Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 24 Ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di giovedì 24 ottobre 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 24Damiano attraversa un momento particolarmente difficile, nonostante il sostegno della sua famiglia.

Un posto al sole - anticipazioni : guai in arrivo per Rossella - Nunzio, dal canto suo, sarà molto preoccupato per Diana e questo contribuirà in maniera del tutto involontaria a mettere in difficoltà la ragazza. Poco dopo, la Graziani comincerà a collaborare con Fusco, il quale sarà sempre più intenzionato a coinvolgerla nel suo ruolo di primario. Il primario, a quel punto, dopo aver intuito che la Graziani sta cercando di evitare di restare da sola con lui, manifesterà il proprio disappunto e inizierà a coinvolgere la giovane dottoressa in una sottile guerra psicologica. (Tvpertutti.it)

