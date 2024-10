Anticipazioni di Amici 24, ospiti, esito sfide: arriva Amadeus (Di giovedì 24 ottobre 2024) Come ogni giovedì sono arrivate le Anticipazioni di Amici 24, poco fa sono terminate le registrazioni della quinta puntata della nuova edizione del talent. Gli ospiti sono stati Aessandra Amoroso, Elena D’Amario e la Parsons Dance Company, ma la vera sorpresa è arrivata con i giudici di ballo e canto. In studio è entrato Amadeus per giudicare i cantanti e Virna Toppi per i ballerini. Dalle Anticipazioni di Amici sono arrivati anche gli esiti delle due sfide. TrigNo e Rebecca hanno avuto la meglio sui loro sfidanti e possono così rimanere nella scuola. Ad andare in sfida questa settimana invece sono stati Luk3 e la ballerina spagnola Teodora. Biccy.it - Anticipazioni di Amici 24, ospiti, esito sfide: arriva Amadeus Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Come ogni giovedì sonote ledi24, poco fa sono terminate le registrazioni della quinta puntata della nuova edizione del talent. Glisono stati Aessandra Amoroso, Elena D’Amario e la Parsons Dance Company, ma la vera sorpresa èta con i giudici di ballo e canto. In studio è entratoper giudicare i cantanti e Virna Toppi per i ballerini. Dalledisonoti anche gli esiti delle due. TrigNo e Rebecca hanno avuto la meglio sui loro sfidanti e possono così rimanere nella scuola. Ad andare in sfida questa settimana invece sono stati Luk3 e la ballerina spagnola Teodora.

