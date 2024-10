Amici 24, è scontro tra le ballerine della scuola (e c’entrano le loro professoresse!): ecco cosa è successo (Di giovedì 24 ottobre 2024) scontro in corso tra le due professoresse di Amici 24: Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. Il tutto è iniziato qualche giorno fa quando la maestra ha convocato tutte le ballerine sottoponendole ad alcune prove in svariati stili di ballo. Nella classifica generale “Staffetta di Stili” ecco chi ha ricevuto la media migliore e chi invece quella peggiore: 1 Alessia 6.1 2 Chiara 6 3 Rebecca 4.8 4 Sienna 4.6 5 Teodora 2.7 Nella puntata di ieri abbiamo visto la professoressa Lettieri che, venuta a conoscenza di questa classifica ha convocato tutte le alunne di Amici dicendo: Ho saputo che avete fatto un compito con la maestra Celentano. Non so sulla base di che cosa lei si arroghi il diritto di prendere le allieve degli altri e stilare una classifica come se fosse il guru della danza. Lei fa le cose seguendo le sue regole e io le faccio secondo le mie. Isaechia.it - Amici 24, è scontro tra le ballerine della scuola (e c’entrano le loro professoresse!): ecco cosa è successo Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)in corso tra le duedi24: Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. Il tutto è iniziato qualche giorno fa quando la maestra ha convocato tutte lesottoponendole ad alcune prove in svariati stili di ballo. Nella classifica generale “Staffetta di Stili”chi ha ricevuto la media migliore e chi invece quella peggiore: 1 Alessia 6.1 2 Chiara 6 3 Rebecca 4.8 4 Sienna 4.6 5 Teodora 2.7 Nella puntata di ieri abbiamo visto la professoressa Lettieri che, venuta a conoscenza di questa classifica ha convocato tutte le alunne didicendo: Ho saputo che avete fatto un compito con la maestra Celentano. Non so sulla base di chelei si arroghi il diritto di prendere le allieve degli altri e stilare una classifica come se fosse il gurudanza. Lei fa le cose seguendo le sue regole e io le faccio secondo le mie.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amici - le ballerine vengono convocate : il motivo e lo scontro - Scoppia uno scontro tra le ballerine Amici, questo pomeriggio è andato in onda un nuovo appuntamento con il daytime del talent show di Maria De Filippi. “Non abbiamo riso per prendervi in giro” dichiara Alessia rientrando in casetta e ritrovandosi faccia a faccia con Rebecca. Alessia aggiunge: “Si parla di danza non della persona”. (361magazine.com)

Amici 24 - Deborah Lettieri stuzzica Alessandra Celentano : il nuovo compito divide le ballerine della scuola (VIDEO) - Tensione nella scuola tra le ballerine di Amici 24 per "colpa" della nuova coach Deborah Lettieri che ha sfidato la maestra Alessandra Celentano: ecco cosa è successo nel daytime di ieri del talent show di Maria De Filippi. (Comingsoon.it)

Amici 24 - la guerra tra le prof Celentano e Lettieri fa scoppiare un litigio tra le ballerine (VIDEO) - La poca simpatia che c'è ad Amici 24 tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri ha portato a un forte litigio tra le allieve ballerine L'articolo Amici 24, la guerra tra le prof Celentano e Lettieri fa scoppiare un litigio tra le ballerine (VIDEO) proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)