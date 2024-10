Amadeus ospite ad Amici (Di giovedì 24 ottobre 2024) E’ stata registrata oggi pomeriggio la quinta puntata di Amici 24, in onda domenica 27 ottobre alle 14 su Canale 5. Ecco chi sono gli ospiti e come sono andate le sfide e le gare previste. Anticipazioni quinta puntata Amici 24: gli ospiti Per la prima volta ad Amici, Amadeus. Maria De Filippi ha accolto in studio l’ex Direttore Artistico del Festival di Sanremo e nuovo volto del Nove, chiamato a giudicare la gara di canto. Per il ballo, invece, Virna Toppi, prima ballerina alla Scala di Milano. L’ospite musicale della puntata è invece Alessandra Amoroso. Anticipazioni quinta puntata Amici 24: le sfide e le gare Durante la registrazione – secondo quanto anticipato da Amici News – le due sfide previste hanno visto il cantante TrigNO e la ballerina Rebecca confermare il proprio banco nella classe dall’assalto degli aspiranti allievi. Davidemaggio.it - Amadeus ospite ad Amici Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) E’ stata registrata oggi pomeriggio la quinta puntata di24, in onda domenica 27 ottobre alle 14 su Canale 5. Ecco chi sono gli ospiti e come sono andate le sfide e le gare previste. Anticipazioni quinta puntata24: gli ospiti Per la prima volta ad. Maria De Filippi ha accolto in studio l’ex Direttore Artistico del Festival di Sanremo e nuovo volto del Nove, chiamato a giudicare la gara di canto. Per il ballo, invece, Virna Toppi, prima ballerina alla Scala di Milano. L’musicale della puntata è invece Alessandra Amoroso. Anticipazioni quinta puntata24: le sfide e le gare Durante la registrazione – secondo quanto anticipato daNews – le due sfide previste hanno visto il cantante TrigNO e la ballerina Rebecca confermare il proprio banco nella classe dall’assalto degli aspiranti allievi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello e l’inatteso crossover con Amici : ecco i due ex volti del talent show che sono entrati poco fa in Casa! (Video) - Tra loro, anche Martina Giovannini, ex volto della scuola di Amici. Tra il divertimento di tutti, è spiccata la commozione di Enzo Paolo Turchi che, anch’esso coreografo, ha riconosciuto tanti dei ragazzi con cui ha avuto il piacere di lavorare. Il corpo di ballo sarà presto protagonista di un musical a teatro. (Isaechia.it)

“Dopo la diagnosi di leucemia di mia figlia - i miei amici sono scomparsi” : il racconto di una mamma - Una mamma ha raccontato le sue nuove consapevolezze riguardo l'amicizia, nate dopo la diagnosi di leucemia di sua figlia, alla quale non tutte le amiche sono riuscite a fare fronte.Continua a leggere . (Fanpage.it)

“Non sono un ca****”. Amici 24 - fulmini nella scuola : è scontro tra l’allievo e Rudy Zerbi - La sfida per i giovani artisti di oggi, come evidenziato da questo episodio, è proprio quella di trovare un equilibrio tra la necessità di visibilità e la fedeltà a se stessi. Io amo le persone che sono dritte dall’inizio alla fine, come Vybes”. Tuttavia, per Rudy Zerbi, il problema risiedeva nella percezione di una scarsa autenticità da parte di Diego. (Caffeinamagazine.it)