Amadeus e Giovanna, nuova casa a Milano? Occhio, cosa spunta sopra il loro letto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una nuova vita, per Amadeus, che ha intrapreso un nuovo capitolo della sua parabola professionale dopo l'addio alla Rai, firmando con Warner Bros per il Nove, dove conduce il format Chissà chi è. Gli ascolti, però, ad oggi sono punitivi. Ma si diceva: una nuova vita, a Milano, nell'esclusivo quartiere CityLife, dove si è trasferito insieme alla sua intera famiglia. Sui social, lui e la moglie, Giovanna Civitillo, hanno mostrato la loro casa, spaziosa ed accogliente. La famiglia, composta da Amadeus, Giovanna Civitillo e il loro figlio Josè Sebastiani, si è stabilita in una delle aree più prestigiose della città , già nota per aver ospitato anche Chiara Ferragni e Fedez. Il loro appartamento si trova in uno dei moderni grattacieli della zona di Corso Sempione, costruiti in occasione dell'Expo 2010. Liberoquotidiano.it - Amadeus e Giovanna, nuova casa a Milano? Occhio, cosa spunta sopra il loro letto Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Unavita, per, che ha intrapreso un nuovo capitolo della sua parabola professionale dopo l'addio alla Rai, firmando con Warner Bros per il Nove, dove conduce il format Chissà chi è. Gli ascolti, però, ad oggi sono punitivi. Ma si diceva: unavita, a, nell'esclusivo quartiere CityLife, dove si è trasferito insieme alla sua intera famiglia. Sui social, lui e la moglie,Civitillo, hanno mostrato la, spaziosa ed accogliente. La famiglia, composta daCivitillo e ilfiglio Josè Sebastiani, si è stabilita in una delle aree più prestigiose della città , già nota per aver ospitato anche Chiara Ferragni e Fedez. Ilappartamento si trova in uno dei moderni grattacieli della zona di Corso Sempione, costruiti in occasione dell'Expo 2010.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amici, le anticipazioni: Maria De Filippi chiama Amadeus come giudice (che torna a Mediaset), ospite Alessandra Amoroso - Come ogni domenica, Amici 24 torna il 27 ottobre alle 14 su Canale 5. Giovedì 24 ottobre, è stata registrata la quinta puntata del talent di Maria De Filippi, ... (leggo.it)

Amadeus ospite ad Amici 24 domenica 27 ottobre: ha già un allievo preferito - Le anticipazioni di Amici 24 di domenica 27 ottobre Puntuale come ogni giovedì è stata registrata la nuova puntata del talent di Canale 5 che poi andrà in ... (lanostratv.it)

Amadeus, la casa di Milano nel quartiere di lusso: la cucina ciclamino e la gigantografia con la moglie - Amadeus ha dato il via ad una nuova fase della sua vita da quando ha deciso di lasciare la Rai per approdare in Warner Bros sul Nove. Nonostante gli ascolti iniziali non siano dei migliori, ... (ilgazzettino.it)

E’ sparita dalle scene dopo la vittoria di Sanremo, eccola oggi: il tempo per lei sembra essersi fermato - Vi ricordate di lei? Dopo la vittoria di Sanremo un lungo periodo di silenzio, ma il tempo per lei non è passato - FOTO ... (abruzzo.cityrumors.it)

Amadeus, lo sgarbo alla Rai (e a Mara Venier): cosa farà con Maria De Filippi - Il conduttore di Chissà chi è andrà ospite da Maria De Filippi per giudicare i cantanti del talent di Canale 5, punzecchiando così la sua vecchia azienda. (libero.it)