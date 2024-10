Allerona, va a funghi in una zona impervia ma si perde a causa della nebbia (Di giovedì 24 ottobre 2024) Va alla ricerca dei funghi ma si perde. Operazione di soccorso da parte dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di giovedì 24 ottobre ad Allerona. Una sginora, verso le ore 14, complice la nebbia si perde mentre era intenta nella ricerca dei funghi. Scatta così l’intervento dei vigili del Ternitoday.it - Allerona, va a funghi in una zona impervia ma si perde a causa della nebbia Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Va alla ricerca deima si. Operazione di soccorso da parte dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di giovedì 24 ottobre ad. Una sginora, verso le ore 14, complice lasimentre era intenta nella ricerca dei. Scatta così l’intervento dei vigili del

