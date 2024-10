Alla scoperta della biodiversità (Di giovedì 24 ottobre 2024) Appuntamento sabato 26 ottobre presso Città del sole di Via Nicolò Putignani 14/A a Bari. Un’avventura immersiva tra animali, spazio e dinosauri attende i più piccoli per scoprire il mondo naturale che li circonda.La natura è un vero scrigno di meraviglie che attende solo di essere scoperto Baritoday.it - Alla scoperta della biodiversità Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Appuntamento sabato 26 ottobre presso Città del sole di Via Nicolò Putignani 14/A a Bari. Un’avventura immersiva tra animali, spazio e dinosauri attende i più piccoli per scoprire il mondo naturale che li circonda.La natura è un vero scrigno di meraviglie che attende solo di essere scoperto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alla scoperta di biodiversità e rinnovabili - al via il Progetto Scuole E.On - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)

Alla scoperta di biodiversità e rinnovabili - al via il Progetto Scuole E.On - On che porta nelle scuole italiane i temi della sostenibilità e del legame tra energie rinnovabili e biodiversità, coinvolgendo ragazze e ragazzi in attività educative e ludiche per favorire una conoscenza […]. L’iniziativa si arricchisce di nuove attività per supportare i docenti nell’educazione ai temi della sostenibilità ambientale e della biodiversità È ripartito il Progetto Scuole E. (Sbircialanotizia.it)

Alla scoperta di biodiversità e rinnovabili - al via il Progetto Scuole E.On - (Adnkronos) – È ripartito il Progetto Scuole E. On che porta nelle scuole italiane i temi della sostenibilità e del legame tra energie rinnovabili e biodiversità, coinvolgendo ragazze e ragazzi in attività educative e ludiche per favorire una conoscenza sempre più approfondita dell’ambiente e l’adozione di comportamenti virtuosi e sostenibili. (Periodicodaily.com)