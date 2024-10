Ilgiorno.it - A Singapore da 12 anni: "Qui attirano esperti senza farli scappare"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Sergio Ruocco, 54, milanese d’adozione (si è trasferito qui nel 1976), è un ricercatore informatico: da 12lavora a. Come inizia il suo percorso? "Da piccolo adoravo trafficare con l’elettronica, poi è arrivato il primo computer, un Commodore 64, grazie ai sacrifici dei miei, ed è nata la passione per l’informatica. I miei mi spingevano verso il liceo scientifico, io ho scelto uno dei pochi Itis con informatica, il Molinari. Ho cominciato a collaborare con un gruppo editoriale come revisore tecnico, mentre studiavo; ho continuato a lavorare part-time come giornalista informatico finché mi sono laureato e poi dottorato in Informatica alla Statale. Erano glidel boom della new economy e del trading online, tanti abbandonavano per cogliere l’occasione della vita, io preferivo la ricerca".