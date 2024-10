8 film e serie tv Marvel Studios che devono essere una priorità quando la saga del multiverso finirà

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) 8tvcheunaladelBob Chapek era al comando della Disney, ihanno preferito la quantità alla qualità. Questo ha portato all’introduzione di molti personaggi ma, con Bob Iger di nuovo al comando e il MCU sulla strada giusta beh, molti di loro sono caduti nel dimenticatoio. Diversie show televisivi che ci aspettavamo di vedere prima di Avengers: Secret Wars non sono stati realizzati e, in parole povere, non c’è più spazio per loro prima che ladelsi concluda. In questo articolo daremo un’occhiata a 8 progetti per il grande o piccolo schermo che vorremmo vedere prioritari nella prossima ondata narrativa del MCU (probabilmente la “dei Mutanti“). Dai sequel ai team-up, c’è un mix innegabilmente eccitante.