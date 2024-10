Young Boys-Inter, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Young Boys-Inter è la partita della 3ª giornata del girone unico di Champions League che si gioca oggi alle 21. Diretta tv e streaming in chiaro su Amazon Prime Video (ma solo per abbonati). La probabile formazione dei nerazzurri contro gli svizzeri. Fanpage.it - Young Boys-Inter, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)è la partita della 3ª giornata del girone unico di Champions League che si gioca oggi alle 21. Diretta tv ein chiaro su Amazon Prime Video (ma solo per abbonati). La probabile formazione dei nerazzurri contro gli svizzeri.

