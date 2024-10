Virtus, la ricetta di coach Banchi: "Rimbalzi e spirito di sacrificio" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Spetta alla Virtus dare il via alla quinta giornata di Eurolega con i bianconeri che alle 20,30 (diretta Sky) saranno impegnati a Belgrado ospiti del Partizan. Non avendo a disposizione Alessandro Pajola la Segafredo, che anche senza questa assenza non avrebbe avuto i favori del pronostico, parte con un forte handicap dato che fino a qui il play anconetano è stato uno dei più continui e dei più positivi all’interno della formazione bolognese. "Questa trasferta – spiega coach Luca Banchi in una nota del club – dovrà essere affrontata con durezza fisica e mentale, per arginare un avversario che, soprattutto nelle gare casalinghe, sa esaltare le proprie caratteristiche che ad oggi la rendono la squadra migliore della lega per percentuali realizzative dall’arco. Sport.quotidiano.net - Virtus, la ricetta di coach Banchi: "Rimbalzi e spirito di sacrificio" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Spetta alladare il via alla quinta giornata di Eurolega con i bianconeri che alle 20,30 (diretta Sky) saranno impegnati a Belgrado ospiti del Partizan. Non avendo a disposizione Alessandro Pajola la Segafredo, che anche senza questa assenza non avrebbe avuto i favori del pronostico, parte con un forte handicap dato che fino a qui il play anconetano è stato uno dei più continui e dei più positivi all’interno della formazione bolognese. "Questa trasferta – spiegaLucain una nota del club – dovrà essere affrontata con durezza fisica e mentale, per arginare un avversario che, soprattutto nelle gare casalinghe, sa esaltare le proprie caratteristiche che ad oggi la rendono la squadra migliore della lega per percentuali realizzative dall’arco.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Virtus Francavilla-Palmese 1-2: Volpe e Peluso la ribaltano, i rossoneri restano imbattuti - Tre pareggi consecutivi sembravano un bottino troppo esiguo per una squadra come la Palmese. E per chi avesse ancora scetticismi, la sensazione che si facesse fatica a portare a casa i tre punti, ha.. (ilmattino.it)

Weems ha la ricetta dell'ex: "Per battere la Virtus serve restare uniti" - L'americano di Tortona ha giocato con Bologna e sogna il colpo. "Siamo fiduciosi e consapevoli del nostro potenziale" ... (sportmediaset.mediaset.it)

Certosa, Binasco e S. Genesio hanno ambizioni di vertice - Parte anche la nuova stagione dei campionati regionali di volley e, in serie C femminile, sono quattro le squadre provinciali in lizza, tutte nel girone E, ovvero Certosa Volley, Credito Cooperativo B ... (laprovinciapavese.gelocal.it)