Virtus Bologna Banchi | Abbiamo giocato con personalità e determinazione

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Portiamo a casa la vittoria e la consapevolezza chela volontà di giocare una pallacanestro che ci valorizzi per le caratteristiche che“. Sono queste le parole di Lucadopo la vittoria ottenuta dallacontro Partizan. “Dobbiamo raccogliere il meglio da tutti.difeso in modo corretto, abbassando le loro percentuali e contestato i loro closeout. Siamo stati bravi a rimbalzo, anche contro Tyrique Jones. In attaccosbagliato nel finale, avessimo perso ci sarebbero stati i processi, ma quando spendi così tanto rimanere lucidi non è facile. Siamo stati nel piano partita, econ. Non sempre precisione e lucidità, ma quelle seguiranno nelle prossime gare”.: “con” SportFace.