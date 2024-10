Violento nubifragio su Ischia, strade come fiumi. Le regioni con l'allerta meteo rossa e arancione oggi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si sposta il fronte del maltempo. Un Violento nubifragio si è abbattuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 22 ottobre, sull'isola d'Ischia. Secondo i dati del pluviometro della Protezione Civile, in un'ora sono caduti oltre 32 millimetri di acqua. Le strade sono diventate impraticabili. Una Europa.today.it - Violento nubifragio su Ischia, strade come fiumi. Le regioni con l'allerta meteo rossa e arancione oggi Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si sposta il fronte del maltempo. Unsi è abbattuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 22 ottobre, sull'isola d'. Secondo i dati del pluviometro della Protezione Civile, in un'ora sono caduti oltre 32 millimetri di acqua. Lesono diventate impraticabili. Una

Maltempo a Bologna : Strade inondate e interventi urgenti dopo il violento nubifragio - Riflessioni sulle sfide future e la preparazione agli eventi meteorologici Il recente evento meteorologico a Bologna riporta l’attenzione non solo sulla vulnerabilità delle aree urbane ma anche sulla necessità di un continuo aggiornamento delle strategie di gestione delle emergenze. Cabine di monitoraggio, allerta meteo e un piano d’emergenza ben definito diventano, quindi, aspetti fondamentali ... (Gaeta.it)

Maltempo Italia - violento nubifragio : chiuso casello dell’autostrada - Maltempo in #Liguria, autostrada A12 chiusa in entrata e uscita a Recco per allagamenti. A causa degli allagamenti che hanno interessato la viabilità locale, il casello di Recco è stato temporaneamente chiuso, impedendo sia l’ingresso che l’uscita in entrambe le direzioni. Maltempo, chiuso il casello di Recco sull’autostrada A12 Questa misura si è resa necessaria per ... (Caffeinamagazine.it)

Cannes allagata dopo violento nubifragio - le immagini choc sui social – Video - (Adnkronos) – Cannes travolta da un'alluvione oggi, 23 settembre. Un violento nubifragio si è abbattuto questa mattina sulla città del… L'articolo Cannes allagata dopo violento nubifragio, le immagini choc sui social – Video proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)