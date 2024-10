Uominiedonnenews.it - Verdiana Zangaro, Carriera: La Svolta Dopo Amici!

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Scopri la storia di, cantante e protagonista di Tale e Quale Show. Da bambina prodigio al successo con Le Deva, unain continua evoluzione.è tornata sotto i riflettori grazie alla sua partecipazione al programma televisivo Tale e Quale Show. Tuttavia, per chi segue la scena musicale italiana da tempo, il suo volto non è una novità . Nel 2013, infatti, aveva già catturato l’attenzione partecipando al Serale di, dove si fece notare arrivando quarta in una delle edizioni più seguite, vinta dal rapper Moreno Donadoni. La sua esperienza adha rappresentato solo una delle tappe di unamusicale ricca di collaborazioni e nuovi progetti. Tra questi, spicca la formazione del gruppo Le Deva, creato nel 2016 insieme a Greta Manuzi, Roberta Pompa e Simonetta Spiri.