Vede un campo, accosta l'autocarro e abbandona il carico di rifiuti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La polizia di Foligno ha denunciato un 51enne per abbandono di rifiuti. Tutto è partito con la telefonata del proprietario di un terreno che ha visto l'uomo accostare l'autocarro e scaricare i rifiuti che trasportava. L'uomo ha raccontato anche di aver tentato di fermare il 51enne, ma senza Perugiatoday.it - Vede un campo, accosta l'autocarro e abbandona il carico di rifiuti Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La polizia di Foligno ha denunciato un 51enne per abbandono di. Tutto è partito con la telefonata del proprietario di un terreno che ha visto l'uomore l'e scaricare iche trasportava. L'uomo ha raccontato anche di aver tentato di fermare il 51enne, ma senza

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rifiuta la visita medica, si scaglia contro infermiere e poliziotto: arrestato un 47enne - L’ennesimo caso di violenza in ambienti sanitari si è verificato all’alba di oggi, al pronto soccorso di Galatina. L’indagato aveva alle spalle già una denuncia per un episodio simile ... (lecceprima.it)

Arriva in ambulanza, rifiuta la visita e aggredisce un infermiere - All’alba di oggi un infermiere del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Galatina è stato aggredito, fisicamente e verbalmente, da un uomo in stato di agitazione che, giunto in ambulanza, ha rifiutato la v ... (msn.com)

Pretende di essere curato al Policlinico, rifiuta di farsi identificare e si scaglia contro un poliziotto: arrestato - In manette un trentenne accusato di resistenza a pubblico ufficiale. Prima avrebbe manifestato un comportamento e aggressivo e poi avrebbe strattonato un agente delle volanti prendendolo per la maglie ... (palermotoday.it)