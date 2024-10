Vandali in azione contro gli alberi: “Tentativo di distruggerli, la zona è fuori controllo” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non è certo che si sia trattata dell’opera dell’ormai famigerata baby gang che, specie di sera, imperversa nella zona di san Giovanni a Carbonara causando danni e tenendo sotto scacco il quartiere, ma da più parti si vocifera che a danneggiare gli alberi che costeggiano l’antico chiostro siano Napolitoday.it - Vandali in azione contro gli alberi: “Tentativo di distruggerli, la zona è fuori controllo” Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non è certo che si sia trattata dell’opera dell’ormai famigerata baby gang che, specie di sera, imperversa nelladi san Giovanni a Carbonara causando danni e tenendo sotto scacco il quartiere, ma da più parti si vocifera che a danneggiare gliche costeggiano l’antico chiostro siano

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Zona via Mariano Stabile - da qualche mese c'è un tizio che vandalizza le auto parcheggiate" - Ecco la situazione che stiamo vivendo nella zona di via Mariano Stabile/Piazzale Ungheria: da qualche mese un tizio si diverte a vandalizzare le auto parcheggiate rigando le portinerie e allo stesso tempo è come se mettesse una firma sullo sfregio ... (Palermotoday.it)