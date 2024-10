Gaeta.it - Un viaggio artistico tra poesia e pittura: la mostra “Ungaretti poeta e soldato” tra Gorizia e Monfalcone

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La rassegna “” si propone di coniugare arte,e storia in un percorso che va oltre la semplice esposizione. Dal Museo Santa Chiara difino alla Galleria comunale di, il progetto si articola in due mostre, un film e due documentari, offrendo unimmersivo nel mondo delGiuseppe. L’evento, che si svolgerà dal 26 ottobre fino al 4 marzo, rappresenta un’importante occasione culturale nell’ambito del festival Go! 2025. I contenuti della: unesperienziale La”, curata da Marco Goldin, si articola in una rete di contributi artistici che offrono una diversa interpretazione della figura dele della sua esperienza durante la Prima Guerra Mondiale.