Un altro incidente lungo la Statale 36: auto ribaltata nella galleria a lago (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Paura per un incidente stradale con un'auto ribaltata in galleria a Dorio. Lo schianto è avvenuto intorno alle ore 14 di oggi, mercoledì 23 ottobre lungo la Statale 36 a lago in direzione nord, nella tratta tra Dervio e Colico Piona. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto Leccotoday.it - Un altro incidente lungo la Statale 36: auto ribaltata nella galleria a lago Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Paura per unstradale con un'ina Dorio. Lo schianto è avvenuto intorno alle ore 14 di oggi, mercoledì 23 ottobrela36 ain direzione nord,tratta tra Dervio e Colico Piona. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto

