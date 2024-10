Ultime Notizie Roma del 23-10-2024 ore 14:10 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato la legge di Bilancio approvato dal governo per la trasmissione al parlamento il testo è composto da 144 articoli che comprendono le misure fiscali le norme su quelle Sulla revisione della spesa l’esame partirà dalla camera attesa anche per i risultati del concordato biennale col fisco a cui si può aderire entro il 31 ottobre il termine non potrà essere differito ha detto il viceministro dell’economia Leo rispondendo alle richieste dei commercialisti si compone di 3 articoli decreto legge approvato dal governo sul caso Albania dopo lo stop ai trasferimenti Dei migranti deciso dal tribunale di Roma nel secondo articolo Prevede la possibilità per il ministero dell’interno di presentare entro 5 giorni reclamo alla Corte d’Appello e ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 23-10-2024 ore 14:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato la legge di Bilancio approvato dal governo per la trasmissione al parlamento il testo è composto da 144 articoli che comprendono le misure fiscali le norme su quelle Sulla revisione della spesa l’esame partirà dalla camera attesa anche per i risultati del concordato biennale col fisco a cui si può aderire entro il 31 ottobre il termine non potrà essere differito ha detto il viceministro dell’economia Leo rispondendo alle richieste dei commercialisti si compone di 3 articoli decreto legge approvato dal governo sul caso Albania dopo lo stop ai trasferimenti Dei migranti deciso dal tribunale dinel secondo articolo Prevede la possibilità per il ministero dell’interno di presentare entro 5 giorni reclamo alla Corte d’Appello e ...

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ferrari Challenge Europe, Zanasi è terzo - Il sipario calato sulle recenti Finali Mondiali Ferrari, tenutesi all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, ha congedato i protagonisti del Ferrari Challenge ... (news-sports.it)

In centotrenta a Riva del Garda per chiudere il circuito con un occhio all’Europeo 2025 - This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More ... (ilnautilus.it)

Fai la tua domanda all'esperto: [email protected] - Se dalla dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima potrà essere versata, senza sanzioni e interessi, entro il 30 giugno 2025. (repubblica.it)