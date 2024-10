Tuttosport – “Va fatta un’altra analisi”. Di Canio infuocato (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 2024-10-23 11:20:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: Una sconfitta difficile da digerire. Contro lo Stoccarda è arrivato il primo ko stagionale della Juventus dopo un match difficile e dove i tedeschi hanno dominato dall’inizio alla fine. Il verdetto del campo è stato quello di 1-0 con la rete decisiva di El Bilal Touré, ma il passivo sarebbe potuto essere ben più pesante se Perin non avesse fatto una partita superlativa, parando anche un rigore. Ma non è bastato e a Sky hanno parlato della prestazione dei bianconeri. “Dalla Juve mi aspetto qualcosa di più” ha detto Di Canio. “È un problema di ritmo” ha accennato Capello. Justcalcio.com - Tuttosport – “Va fatta un’altra analisi”. Di Canio infuocato Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 2024-10-23 11:20:00 Torino, l’ultimo titolo di: Una sconfitta difficile da digerire. Contro lo Stoccarda è arrivato il primo ko stagionale della Juventus dopo un match difficile e dove i tedeschi hanno dominato dall’inizio alla fine. Il verdetto del campo è stato quello di 1-0 con la rete decisiva di El Bilal Touré, ma il passivo sarebbe potuto essere ben più pesante se Perin non avesse fatto una partita superlativa, parando anche un rigore. Ma non è bastato e a Sky hanno parlato della prestazione dei bianconeri. “Dalla Juve mi aspetto qualcosa di più” ha detto Di. “È un problema di ritmo” ha accennato Capello.

