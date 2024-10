Lapresse.it - Turchia, Erdogan: “4 morti e 14 feriti in attacco Ankara”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il presidente turco, Recep Tayyip, parlando all’incontro bilaterale con il presidente russo Vladimir Putin a Kazan, ha riferito che il bilancio dell’alla società aerospaziale turca adè di 4e 14ha condannato l’, definendolo “atroce”. “Voglio ringraziarvi in modo particolare per le vostre parole di cordoglio”, ha detto. “Sono morte quattro persone, quattro martiri, e 14 persone sono rimaste ferite. È un atto terroristico insidioso. Auguro ad Allah di far riposare le anime dei nostri martiri”, ha concluso.