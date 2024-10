Ilfattoquotidiano.it - Tredicenne costretta a fare sesso telefonico dalla mamma con un 52enne, condanne fino a 13 anni

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Da quando aveva 13era stataa una relazione telefonica con un uomo di 50, con rapporti sessuali a distanza, videochiamate registrate e foto intime. La ragazzina, secondo gli inquirenti, era stata trasformata di fatto in una schiava delstessa madre, all’insaputa del padre. La giudice del tribunale di Lecce, Maria Francesca Mariano, ha condannato la donna a 13, i giudici hanno dichiarato anche la perdita della responsabilità . Il pedofilo è stato invece condannato a 12. I due imputati rispondevano, l’una, di maltrattamenti in famiglia, l’altro di stalking, e in concorso, di tentata violenza sessuale e pornografia minorile. Nel conteggio della pena, è stata applicata la riduzione di un terzo, in ragione della scelta del rito abbreviato.