Torna il peso di Allegri su Thiago Motta: “Sbagliava di brutto” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Alla prima sconfitta stagionale sono arrivate le critiche a Thiago Motta e Torna in auge il paragone con Allegri: “10 tiri a 1” Contro lo Stoccarda è arrivata una prestazione estremamente negativa da parte della Juventus, che si è mostrata nella sua peggior forma da quando in panchina siede Thiago Motta: le critiche nei confronti del tecnico italo-brasiliano non si sono fatte attendere. Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itI bianconeri fino alla partita di ieri sera si sono sempre contraddistinti per il fatto di tenere il pallino del gioco, di avere un possesso palla sempre superiore agli avversari e per controllare la gara. Tutte cose che non si sono viste contro i tedeschi, che hanno avuto la bravura di dominare la Juventus allo Stadium per tutta la partita, fino a trovare il gol della vittoria con l’ex Atalanta Toure. Calciomercato.it - Torna il peso di Allegri su Thiago Motta: “Sbagliava di brutto” Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Alla prima sconfitta stagionale sono arrivate le critiche ain auge il paragone con: “10 tiri a 1” Contro lo Stoccarda è arrivata una prestazione estremamente negativa da parte della Juventus, che si è mostrata nella sua peggior forma da quando in panchina siede: le critiche nei confronti del tecnico italo-brasiliano non si sono fatte attendere.(LaPresse) – Calciomercato.itI bianconeri fino alla partita di ieri sera si sono sempre contraddistinti per il fatto di tenere il pallino del gioco, di avere un possesso palla sempre superiore agli avversari e per controllare la gara. Tutte cose che non si sono viste contro i tedeschi, che hanno avuto la bravura di dominare la Juventus allo Stadium per tutta la partita, fino a trovare il gol della vittoria con l’ex Atalanta Toure.

