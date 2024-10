Tlon: «Il senso delle conseguenze è un tema che riguarda la collettività» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Da Piero Marrazzo all'omicidio di Rozzano. Due casi molto diversi, che portano però a farsi una domanda: perché alcune persone si confrontano con il peso delle proprie azioni, mentre altre sembrano slegate da ogni morale? Vanityfair.it - Tlon: «Il senso delle conseguenze è un tema che riguarda la collettività» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Da Piero Marrazzo all'omicidio di Rozzano. Due casi molto diversi, che portano però a farsi una domanda: perché alcune persone si confrontano con il pesoproprie azioni, mentre altre sembrano slegate da ogni morale?

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Casa editrice Penguin dice no all'IA in difesa del copyright - L'editore di libri Penguin Random House annuncia una nuova politica per proteggere le opere dei suoi autori dall'uso non autorizzato da parte delle piattaforme di intelligenza artificiale. (ANSA) ... (ansa.it)

Sondaggi: Youtrend, Fdi primo partito ma cala il consenso sul governo - Allo stesso tempo nell'ultimo mese è calato il giudizio sul governo Meloni: il 55% (+3%) degli elettori esprime infatti un parere negativo sul suo operato, mentre i giudizi positivi si fermano al 36% ... (ansa.it)

Il governo Meloni al traguardo dei due anni. E il consenso degli italiani resta stabile - Il gradimento dell'esecutivo è quello dello scorso anno: 46%. La presidente del Consiglio resta prima nella classifica sulla fiducia degli italiani. Per Brunetti di Vis Factor c'è un sentiment negativ ... (ilgiornale.it)