Tennis, torneo Vienna, Berrettini ai quarti di fimale: sconfitto l'americano Tiafoe 2 set a 1 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Terzo quarto di finale, in altrettante partecipazioni, per Matteo Berrettini all'Erste Bank Open, l'ATP 500 di Vienna, in Austria, di scena fino a domenica sul veloce indoor alla Wiener Stadthalle (montepremi 2.470.310 euro). Il Tennista romano, n.41 Atp, ha superato al secondo turno (ottavi) lo statunitense Frances Tiafoe, 15esimo del ranking mondiale e testa di serie numero 5, con il punteggio

