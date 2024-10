Oasport.it - Tennis, Novak Djokovic conferma la sua assenza da Parigi-Bercy. E le ATP Finals sono a rischio

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Era una decisione nell’aria già da qualche giorno, ma alla fine è arrivata lada parte del diretto interessato:non sarà al via dell’ultimo Masters1000 dell’anno diche prenderà il via il prossimo 28 ottobre e di cui è il campione uscente, avendo battuto Grigor Dimitrov nell’ultimo atto. “Sfortunatamente non giocherò il torneo diquest’anno – afferma Nole sulla sua storia Instagram pubblicata pochi minuti fa – Chiedo scusa a tutti coloro che speravano di vedermi lì in campo. Auguro a tutti i giocatori, sponsor, organizzatori e fan un grande torneo. Ho tante grandi ricordi vincendo sette titoli qui e spero di essere di nuovo con voi il prossimo anno“. Campione uscente, dicevamo.