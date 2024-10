«Spie iraniane pure nella Difesa americana» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ariane Tabatabai, funzionario reclutato da Joe Biden, è sospettata di aver girato a Teheran documenti altamente riservati sui piani dello Stato ebraico contro l’Iran. Già nel 2023 il Senato chiedeva lumi sul suo operato. Donald Trump: «Netanyahu fa bene a non fidarsi». Laverita.info - «Spie iraniane pure nella Difesa americana» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ariane Tabatabai, funzionario reclutato da Joe Biden, è sospettata di aver girato a Teheran documenti altamente riservati sui piani dello Stato ebraico contro l’Iran. Già nel 2023 il Senato chiedeva lumi sul suo operato. Donald Trump: «Netanyahu fa bene a non fidarsi».

