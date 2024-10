Ilrestodelcarlino.it - Smaltimento di detriti e rifiuti. Raccolte 60 tonnellate in un giorno

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Hera e il Comune di Cesenatico consigliano ai cittadini che hanno bisogno di smaltire ialluvionati, di telefonare al numero verde 800999500, per poter organizzare meglio la stessa raccolta. Questo consentirà agli operatori di intervenire nel più breve tempo possibile. Il numero verde è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, il sabato dalle 8 alle 18, dichiarando che si tratta di ritiro di materiale alluvionato; gli utenti vengono richiamati tempestivamente per prendere accordi e ritirare appunto il materiale in tempi più ristretti. "La situazione sul territorio è a ‘macchia di leopardo’ dicono i responsabili di Hera , quindi è importante la collaborazione dei cittadini ai quali chiediamo di comporre il numero verde". Intanto iniziano a vedersi i primi numeri di questo straordinario lavoro di raccolta.