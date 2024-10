Anteprima24.it - Sicurezza e furti, implementati i controlli ad Aiello del Sabato

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito del controllo del territorio e delladei cittadini, la Polizia Municipale didelha avviato un’attività di controllo dell’intero territorio comunale, dal centro alle frazioni. Lo rende noto il sindaco Sebastiano Gaeta: “Da questa settimana saranno istituiti posti di controllo, in diverse zone strategiche della comunità, con l’obiettivo di verificare la regolarità dei documenti dei veicoli e dei loro conducenti, prevenire possibili comportamenti illeciti e aspetto ancora più importante sarà la possibilità, in questo modo, di verificare le persone presenti e che circolano sul territorio comunale. Un servizio preventivo della Polizia Municipale tenuto conto che si avvicina il periodo nel quale le bande di ladri sono maggiormente in azione.