Scontro politico a Roma: la controversia sulla nomina di Andrea Catarci nel Consiglio Comunale (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ultima riunione del Consiglio Comunale di Roma ha visto un acceso dibattito su una mozione presentata da Fabrizio Santori, capogruppo della Lega. La mozione chiede di fare chiarezza riguardo alla possibile nomina di Andrea Catarci come responsabile di un nuovo ufficio di scopo, scatenando tensioni tra maggioranza e opposizione. L’amministrazione capitolina è al centro di un’infuocata polemica, amplificata da un comunicato ufficiale del Campidoglio che ha sollevato interrogativi sulla trasparenza del processo di selezione. La mozione di Fabrizio Santori e le prime reazioni Il 22 ottobre, Fabrizio Santori ha dato il via a un vibrante confronto in aula. Gaeta.it - Scontro politico a Roma: la controversia sulla nomina di Andrea Catarci nel Consiglio Comunale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ultima riunione deldiha visto un acceso dibattito su una mozione presentata da Fabrizio Santori, capogruppo della Lega. La mozione chiede di fare chiarezza riguardo alla possibiledicome responsabile di un nuovo ufficio di scopo, scatenando tensioni tra maggioranza e opposizione. L’amministrazione capitolina è al centro di un’infuocata polemica, amplificata da un comunicato ufficiale del Campidoglio che ha sollevato interrogativitrasparenza del processo di selezione. La mozione di Fabrizio Santori e le prime reazioni Il 22 ottobre, Fabrizio Santori ha dato il via a un vibrante confronto in aula.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Astral ‘sorvegliata speciale’: l’uomo forte della Meloni nel Lazio marca stretto l’Amministratore Mallamo (vecchia nomina Pd) - L’assessore al Bilancio della Giunta Rocca Giancarlo Righini, uomo forte della Meloni e di FdI nella Regione Lazio, ha nominato un delegato che avrà il compito di sorvegliare le attività di Astral, la ... (msn.com)

Campidoglio, Gualtieri nomina "direttore" Catarci ma non può. Bagarre in consiglio - La Lega in aula con Santori ha presentato una mozione, bocciata, chiedendo lumi sul nuovo incarico da dirigente all'assessore uscente. Il Pd con la capogruppo Baglio ha replicato: "Nessun incarico, es ... (romatoday.it)

Chi è Francesco Spano, dalle dimissioni per il finanziamento all'associazione Lgbtq alla nomina di Giuli. Fino alla resa - Avvocato, nato a Pisa nel 1977, ha guidato la direzione di Palazzo Chigi per le discriminazioni razziali. Il ministro della Cultura ha lavorato con lui al Maxxi, per poi chiamarlo come Capo di Gabinet ... (roma.corriere.it)