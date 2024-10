Ilrestodelcarlino.it - Santini, il pc non c’è. Ma i dati sì. Recuperata la "scatola nera"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Scoperta la "" del pc scamparso. Gli inquirenti hanno trovato il cuore e il contenuto del computer portatile di proprietà del Comune di cui Massimiliano, meno di due mesi fa, aveva denunciato la scomparsa. Attraverso il Ced del Comune si sta ricostruendo il contenuto di quel dispositivo visto che il materiale è rimasto nel cervellone del Ced e non è stato cancellato. Al setaccio, quindi, gli inquirenti stanno passando tutto il materiale rimasto in memoria nella rete del Comune dalle mail ai messaggi, i documenti e lo scambio di informazioni. Quandolavorava per il Comune, in veste di membro dello staff dell’ex sindaco Matteo Ricci, aveva avuto in dotazione un computer portatile. Malgrado i solleciti da parte degli uffici a riconsegnarlo, dopo il termine del suo contratto, non lo aveva mai restituito. E poi a settembre ne aveva denunciato lo smarrimento.