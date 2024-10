Salute | Ikea introduce ore tranquille e stanza relax per persone con neurodivergenze

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Rendere ancora più accessibili e accoglienti i propri negozi, per tutte le: con questo obiettivoItaliale ‘Quiet Hours’ (ore di quiete) all’interno dei suoi 22 punti vendita sul territorio nazionale e mette a a disposizione dei visitatori una ‘’ accessibile in ogni momento, in cui poter fare una pausa e ritrovare tranquillità e serenità in caso di situazioni di sovraccarico sensoriale, in particolare per lecon. Dopo una fase pilota che ha interessato gli store del Lazio e della Lombardia, l’iniziativa è stata estesa a tutti i negozi italiani ed è stata realizzata proprio con il supporto delle due Angsa regionali (Associazione nazionale genitoricon autismo) che, grazie alla la loro preziosa consulenza sul campo, hanno reso possibile l’adozione delle misure necessarie all’implementazione del progetto.