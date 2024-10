Ryan Reynolds annuncia il nuovo progetto di Deadpool con un misterioso post su Instagram (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Deadpool & Wolverine è stato innegabilmente uno dei più grandi blockbuster del 2024, con Ryan Reynolds e Hugh Jackman che hanno ripreso i loro ruoli Marvel con un enorme e inaspettato clamore. Come potrebbe rivelare una nuova serie di post sui social media, Reynolds non sembra aver finito di incarnare il Merc with a Mouth. Martedì sera, Reynolds ha condiviso sulle sue storie di Instagram una foto di se stesso nel costume di Deadpool, con la didascalia “Oggi è stato divertente”. Una seconda foto, che ritrae Reynolds e l’attrice di Blind Al Leslie Uggams di fronte a una versione festosa degli appartamenti dei loro personaggi, è intitolata “Ho visto la splendida, leggendaria, unica e sola, @leslieuggams1”. A questo punto, non è dato sapere a quale misterioso progetto si riferiscano i post di Reynolds. Nerdpool.it - Ryan Reynolds annuncia il nuovo progetto di Deadpool con un misterioso post su Instagram Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)& Wolverine è stato innegabilmente uno dei più grandi blockbuster del 2024, cone Hugh Jackman che hanno ripreso i loro ruoli Marvel con un enorme e inaspettato clamore. Come potrebbe rivelare una nuova serie disui social media,non sembra aver finito di incarnare il Merc with a Mouth. Martedì sera,ha condiviso sulle sue storie diuna foto di se stesso nel costume di, con la didascalia “Oggi è stato divertente”. Una seconda foto, che ritraee l’attrice di Blind Al Leslie Uggams di fronte a una versione festosa degli appartamenti dei loro personaggi, è intitolata “Ho visto la splendida, leggendaria, unica e sola, @leslieuggams1”. A questo punto, non è dato sapere a qualesi riferiscano idi

